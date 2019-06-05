Сергей Лазарев в желтых штанах подвергся атаке пчел

После успеха на Евровидении-2019 в Тель-Авиве, где Сергей Лазарев занял почетное третье место, российский артист сразу же отправился в турне по российским городам. В среду, 5 июня, певец выступает в городе Тихвин в Ленинградской области, а до этого он был в Великом Новгороде.

На своей странице в соцсети Instagram Сергей Лазарев признался, что по пути в Тихвин на него напали пчелы в лесу. К счастью, все обошлось и артист не пострадал.

«За секунду до того, как на мои штаны набросились все пчелы леса…. это надо было видеть))) и слышать))», — подписал певец снимок, на котором он идет в желтых штанах по грунтовой дороге в лесу.

Поклонники Сергея в комментариях не на шутку перепугались за любимого артиста и выразили надежду, что он в полном порядке и может дальше выступать перед публикой.

Напомним, уже несколько дней в Сети обсуждают дочь, которая якобы недавно родилась у Сергея Лазарева. Сам артист и его коллеги по сцене отрицают эту информацию. Отметим, что певец воспитывает пятилетнего сына Никиту.