Ольга Орлова отказывается от бургеров, чтобы выйти замуж

После расставания с предпринимателем Александром Кармановым успешная и востребованная в своей профессии Ольга Орлова так и не наладила официально личную жизнь. Сын экс-солистки «Блестящих» Артем недавно отметил 18-летие, а нового спутника у нее все еще нет.

41-летняя артистка отмечает, что обладает поистине ангельским терпением, которое очень пригодилось бы в семейной жизни, и не скрывает, что готова к замужеству. Но помимо кроткого характера, считает Орлова, девушке необходимо быть стройной, чтобы пойти под венец.

В Instagram-аккаунте Ольги появились видео с пикника на свежем воздухе. На кадрах в «сториз» можно увидеть, как дружеская компания готовит на гриле самые разнообразные угощения, в числе которых оказались гамбургеры. Увидев «неполезное» блюдо, которое получилось весьма аппетитным, звезда отказалась его есть. Как с иронией заявила Орлова, она не намерена портить свою идеальную фигуру, которую «никто пока не видел».

«Не надо девушкам, а то мы замуж никогда не выйдем. Ну, я не выйду. Некоторые уже замужем», – высказалась певица.

Этот комплимент был адресован присутствовавшей на встрече друзей Ксении Бородиной, которая вышла замуж почти три года назад. Ведущая «Дома-2» и ее муж Курбан Омаров воспитывают общую дочь Теону и, к радости поклонников, расставаться не собираются.