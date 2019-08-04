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Резо Гигинеишвили поделился роликом со своей свадьбы

Режиссер показал трогательные моменты и звездных гостей.

Резо Гигинеишвили поделился роликом со своей свадьбы
Резо Гигинеишвили создал ролик из свадебных фотографий. Фото: instagram.com/nadineobolentseva/

Резо Гигинеишвили и светская львица Надежда Оболенцева расписались без лишнего шума 18 июля в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а пышное торжество для своих родственников и звездных друзей организовали спустя три дня. Молодожены не стали публиковать в соцсетях множество снимков с грандиозной вечеринки, ограничившись несколькими фотографиями. И вот Резо Гигинеишвили прервал «молчание», поделившись роликом со своей свадьбы, который он создал из многочисленных фотографий.

«Любимые друзья, спасибо, что вы у нас есть!» – написал под видео режиссер.

Ролик стал подборкой ярких и трогательных моментов с банкета, на котором присутствовали такие звездные гости, как Светлана Бондарчук и ее бойфренд Сергей Харченко, режиссер Кирилл Серебрянников, бизнесвумен Оксана Лаврентьева и писатель Александр Цыпкин, актриса Паулина Андреева, Илья Стюарт.

«Веселая компашка!»; «Это так круто! Любви вам на долгие годы», – пожелали фолловеры режиссеру.

Напомним, для 35-летней Надежды Оболенцевой и 37-летнего Резо Гигинеишвили брак стал третьим. До Резо избранниками бизнесвумен были российские предприниматели из списка Forbes.

Первой женой Гигинеишвили была певица Анастасия Кочеткова, от которой у Резо есть дочь. Во второй раз режиссер женился на Надежде Михалковой, которую оставил, как утверждают в окружении пары, ради новой любви, Надежды Оболенцевой. От Михалковой у Резо родилось двое детей.

Надежда Михалкова никак не прокомментировала свадьбу бывшего супруга. 32-летняя актриса лишь спустя некоторое время опубликовала снимок, представ в роскошном черном платье, как у принцессы Дианы, которое стилисты прозвали «платьем мести».

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видеоРезо Гигинеишвили и Надежда Оболенцевароскошная свадьба

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Резо Гигинеишвили поделился роликом со своей свадьбы
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