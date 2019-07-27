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Надежда Михалкова прогулялась в «платье мести», как у принцессы Дианы

Актриса поделилась снимком в культовом черном наряде в Instagram.

Надежда Михалкова прогулялась в «платье мести», как у принцессы Дианы
Надежда Михалкова демонстрирует ледяное спокойствие после свадьбы бывшего мужа. Фото: instagram.com/nadiamixalkova/

32-летняя Надежда Михалкова вышла в свет в шикарном вечернем наряде. Актриса прогулялась по ночной Москве в облегающем черном платье со спущенной линией плеч. Снимок на фоне фонтана знаменитость опубликовала в соцсети.

«Роскошная»; «Как из фильма Феллини!» – заметили подписчики.

Подобное платье от Кристины Стамболиан когда-то надела принцесса Диана, и оно вошло в историю как «платье мести», так как в этот день леди Ди узнала об измене своего супруга принца Чарльза.

Принцесса Диана в черном платье мести. Фото
Принцесса Диана надела черное платье от Кристины Стамболиан в день, когда узнала об измене Чарльза. Фото: globallookpress.com

Изначально для лондонской вечеринки принцесса Уэльская планировала выбрать другой наряд – платье от Valentino. Однако шокирующее признание Чарльза изменило ее планы и леди Ди приняла решение выглядеть «на миллион». С тех пор подобный фасон называют «платьем мести», а сам наряд считается символом того, что женщина должна выглядеть ослепительно, что бы ни случилось.

Возможно, Надежда Михалкова, таким образом продемонстрировала, что у нее все хорошо, и она не переживает по поводу недавней свадьбы бывшего супруга Резо Гигинеишвили со светской львицей Надеждой Оболенцевой, которая состоялась 21 июля.

Напомним, от брака с 37-летним режиссером Гигинеишвили у актрисы есть двое детей – 8-летняя Нина и 6-летний Иван.

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звездный стильНадежда МихалковаНадежда ОболенцеваПринцесса ДианаРезо Гигинеишвили

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Надежда Михалкова прогулялась в «платье мести», как у принцессы Дианы
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