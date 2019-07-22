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Оболенцева надела на свадьбу с Гигинеишвили платье-трансформер

Длинный наряд легко превратился в вариант мини.

Оболенцева надела на свадьбу с Гигинеишвили платье-трансформер
Оболенцева и Гигиенишвили/instagram.com/nadineobolentseva

Светская львица Надежда Оболенцева дважды переоделась за время свадьбы с режиссером Резо Гигинеишвили. На регистрации невеста появилась в белом костюме от Яны Расковаловой. А уже на вечеринке в ресторане Buro Tsum — в платье-трансформере от Ульяны Сергиенко.

Как пишет Tatler в своем Instagram, в платье использовано три вида кружев. Платье — трансформер, из вечернего наряда с длинным шлейфом легко преображается в короткий коктейльный наряд.

Собственно в этом укороченном варианте Надежда Оболенцева и провела всю вечеринку, подобрав к нему в пару черные кожаные ботинки.

Как свидетельствуют многочисленные фото в блогах друзей звездной пары, невеста весь вечер отрывалась по полной. Участвовала в свадебных конкурсах и танцевала под музыку приглашенной группы «Моральный кодекс».

Напомним, для 35-летней Надежды Оболенцевой и 37-летнего Резо Гигинеишвили — это уже третий брак. До Резо светская львица предпочитала заводить отношения исключительно с состоятельными бизнесменами. Если верить слухам, режиссер «Жары» ради отношений с Оболенцевой развелся с Надеждой Михалковой, оставив двоих детей.

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Оболенцева надела на свадьбу с Гигинеишвили платье-трансформер
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