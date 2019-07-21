Гигинеишвили и Оболенцева устроили свадебную вечеринку

Несколько фото с торжества уже появились в Сети.

Накануне режиссер Резо Гигинеишвили и бизнес-леди Надежда Оболенцева поженились. Они расписались 18 июля. Для этого пара выбрала один из столичных ЗАГСов. Ограничиваться лишь скромной церемонией влюбленные не стали и устроили большой банкет в московском ресторане.

Ни Резо, ни Надежда в блогах фото с праздника не публиковали. Это за них сделали гости, которые поделились свежими кадрами с торжества в социальных сетях. Одному из друзей пары удалось поймать на камеру красивый момент – поцелуй молодоженов. В то мгновение Надежда кокетливо прикрыла себя и супруга белоснежным платком.

Среди гостей свадебной вечеринки, конечно, была подруга невесты Светлана Бондарчук. С праздника телеведущая опубликовала видео в блоге. Светлана буквально закружила Надежду в танце. Смотря в камеру, Оболенцева ничуть не скрывала своих эмоций и с радостью демонстрировала обручальное кольцо.

Напомним, для обоих молодоженов этот брак уже третий по счету. Более того, Резо даже скрывал роман с Надеждой. Если верить слухам, именно из-за Оболенцевой режиссер решил расстаться с Михалковой.