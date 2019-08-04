НОВОСТИ

Леди-провокатор: Гага продолжила публикацию своих фото в стрингах

В Instagram певица пополнила коллекцию откровенных снимков, сопроводив ее песней про муху.

Леди-провокатор: Гага продолжила публикацию своих фото в стрингах
Леди Гага провоцирует публику/globallookpress.com

Королева эпатажа не расстается со своим имиджем ни на секунду. Сейчас, когда в Instagram певицы наводнен комментариями россиян, поддерживающих Ирину Шейк, она старательно сохраняет внешнее спокойствие. Ни разу не ответив ни на одно злобное слово в свой адрес. Однако Гага не была бы Гагой, если бы пропустила обиду мимо ушей.

Свои послания публике певица делает через сторис, стараясь лишний раз подразнить народ. Не так давно белокурая бестия показала подписчикам романтический ужин при свечах, который она устроила для незнакомца. А также фото топлес на кровати в одних розовых стрингах. И вот не прошло и суток – появляется очередной снимок с обнаженным верхом. Все, что есть на певице – любимые розовые стринги. Правда вместо постели – бассейн с надувным матрасом все того же розового цвета.

На сей раз певица одним провокационным фото не обошлась. Дерзкий образ она дополнила песней Human Fly («Человек-муха») от американских рок-исполнителей The Cramps. Песня повествует о мухе-человеке, у которой что-то мешается в глазу, от чего она все время жужжит и беспокоит других. Очевидно, что певица намекнула на низкий статус ее жужжащих недругов в Instagram.

Леди Гага. Фото
Леди Гага/instagram.com/ladygaga/?hl=ru

Напомним, пользователи Сети наводнили блог певицы бессмысленными сообщениями в отместку за то, что Гага увела от модели Ирины Шейк мужа – актера Брэдли Купера. Впрочем, это информация до конца не подтвердилась. В какой-то момент королеву эпатажа даже видели с другим мужчиной – ее звукорежиссером.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэдли Купер и Леди ГагаИрина ШейкИрина Шейк и Брэдли КуперЛеди ГагаЛеди Гага последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леди-провокатор: Гага продолжила публикацию своих фото в стрингах
Интересно?
Поделись с друзьями: