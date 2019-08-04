Леди-провокатор: Гага продолжила публикацию своих фото в стрингах

Королева эпатажа не расстается со своим имиджем ни на секунду. Сейчас, когда в Instagram певицы наводнен комментариями россиян, поддерживающих Ирину Шейк, она старательно сохраняет внешнее спокойствие. Ни разу не ответив ни на одно злобное слово в свой адрес. Однако Гага не была бы Гагой, если бы пропустила обиду мимо ушей.

Свои послания публике певица делает через сторис, стараясь лишний раз подразнить народ. Не так давно белокурая бестия показала подписчикам романтический ужин при свечах, который она устроила для незнакомца. А также фото топлес на кровати в одних розовых стрингах. И вот не прошло и суток – появляется очередной снимок с обнаженным верхом. Все, что есть на певице – любимые розовые стринги. Правда вместо постели – бассейн с надувным матрасом все того же розового цвета.

На сей раз певица одним провокационным фото не обошлась. Дерзкий образ она дополнила песней Human Fly («Человек-муха») от американских рок-исполнителей The Cramps. Песня повествует о мухе-человеке, у которой что-то мешается в глазу, от чего она все время жужжит и беспокоит других. Очевидно, что певица намекнула на низкий статус ее жужжащих недругов в Instagram.

Напомним, пользователи Сети наводнили блог певицы бессмысленными сообщениями в отместку за то, что Гага увела от модели Ирины Шейк мужа – актера Брэдли Купера. Впрочем, это информация до конца не подтвердилась. В какой-то момент королеву эпатажа даже видели с другим мужчиной – ее звукорежиссером.