«Чтоб ты у Бузовой на разогреве пела!»: что русские пишут Леди Гаге в Инстаграм

В комментариях под постами американской певицы в Instagram наши соотечественники передают приветы родным, делятся рецептами и отстаивают Ирину Шейк.

Пока новость о переезде певицы Леди Гаги к актеру Брэдли Куперу остается сплетней: представители звезд не подтверждают информацию. Но русских хейтеров не оставить! Сейчас Instagram американки больше похож на русский чат, чем на ее личный профиль. Чего здесь только нет… Портал Teleprogramma.pro собрал самые смешные комментарии.

Кто такие алкаши и халатики?

Прежде чем читать комментарии, ознакомьтесь с важной информацией! Портал Teleprogramma.pro собрал «Словарь русских выражений», которые активно используются в Instagram Леди Гаги. Без этих знаний невозможно понять и половины шуток.

Халаты — так домохозяйки, которые обсуждают и осуждают в Instagram звезд, именуют себя. Ну, вы же поняли аналогию? Сидит дома в халате, тапочках и бигуди — типичная домохозяйка.

Антик — так в Instagram называют антисообщества. То есть группы, в которых люди делятся сплетнями из жизни звезды (не имеют никакого отношения к СМИ. — Прим. ред.), обсуждают их и поучают.

Аншлак — отсылка к одному из самых популярных антисообществ Admin Anshlak. Закрытый профиль. Почитать сплетни, версии и выдумки не так просто.

Алкаш — так халаты называют своих мужей.

Медведи и водка — здесь все понятно без лишних слов. Если увидите в Instagram у Леди Гаги сообщения про медведей, которых отправили за водкой, то знайте, что это просто троллинг. Так русские высмеивают иностранцев, уверенных, что в России в каждом доме живет свой дрессированный мишка, готовый в любую минуту сбегать в магазин за горячительным.

Теперь, поехали!

«Сидим комментарии строчим»

Русские заметно подняли активность в Instagram Леди Гаги. Комментарии сыплются один за другим под каждым постом. К сожалению, певица не понимает их (даже со знанием русского языка нужен словарь, чтобы разобраться в юморе. — Прим. ред.), но хейтерам все равно. Они считают, что поддержка Ирины Шейк — это первый шаг к возрождения Советского Союза. Смешно? Читайте сами.

«Никто не видел моего медведя?»

Новые подписчицы Леди Гаги шутят и про стереотипы, с которыми у многих иностранцев ассоциируется Россия и русские. Благодаря новой площадке — Instagtam Леди Гаги — весь мир может прочитать про будни типичного русского медведя.

Русские услуги и спасение «Титаника»

Складывается впечатление, что отчаянные домохозяйки из России решили показать Америке всю силу своего искрометного юмора. Например, рекламируют в профиле сомнительные услуги и шутят про «Титаник».

«Без Купера сидела? И сиди»

Самые творческие домохозяйки обращаются к Гаге в стихотворной форме. В этом поэтическом троллинге, который объединил произведение Лермонтова, военную мощь России и любовный треугольник из Гаги, Купера и Шейк, есть что-то душевное…

Шоу рецептов от русского народа

Ну и в завершение немного полезной информации. В Instagram Леди Гаги сейчас можно найти массу интересных рецептов: бешбармак, чак-чак, диетическая пицца, борщ и даже инструкция на актуальную летом тему «Как варить кукурузу». Вот вам интересный рецепт. Сохраняйте, может пригодиться.

Напомним, слухи о расставании актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк стали появляться с завидной регулярностью после выхода фильма «Звезда родилась». Режиссером картины стал Брэдли, а главные роли исполнил он и певица Леди Гага. Поклонники отмечали, что между актером и певицей нечто большее, чем просто творческий союз. По словам инсайдеров, Шейк, которая родила Куперу дочь Лею, тоже ревновала к эпатажной Гаге.

В начале июня папарацци сфотографировали Ирину, которая уезжала из дома возлюбленного с чемоданом и ребенком на руках. Спустя пару дней официальные представители пары сообщили о разрыве. 12 июля в Сети появилась информация, не подтвержденная официально, что Купер съехался с Гагой. Якобы певица перевезла свои вещи в особняк звезды Голливуда вскоре после того, как оттуда выехала Ира.