Леди Гага устроила романтический ужин для возлюбленного

Романтический ужин при свечах устроила Леди Гага у себя дома. Фото сервированного стола она тут же выложила в «сторис» своего блога. И, кажется, эпатажной знаменитости очень нравится интриговать публику.

Своего гостя рачительная хозяйка дома решила побаловать домашними спагетти. Гага умеет готовить пасту при помощи специальной машинки. В полумраке горят свечи, на столе букет цветов, приборы разложены исключительно на двоих. То, что здесь речь идет о делах сердечных, подтверждает оформление подписи к сторис — «домашнее болоньезе», которая украшена сердечком.

Кто этот прекрасный незнакомец, которому решила посветить свой вечер знаменитость, доподлинно неизвестно. Долгое время поговаривали о ее связи с актером Брэдли Купером.

Но недавно певица засветилась в кафе на свидании со звукооператором Дэниелом Хортоном. Поклонники, которые отстаивали честь брошенной Купером Ирины Шейк и наводняли ее Instagram бессмысленными комментариями, неожиданно задумались: а что же дальше? Вроде как неувязочка вышла. Впрочем, тут же возникла версия, что Гага просто устроила шоу с Хортоном, и никаких отношений между ними нет. Что ж, нужно признать, что звезда умеет создавать шумиху вокруг себя.

Верите, что Леди Гага вкусно готовит?