Бакинская «Жара» загнала Наташу Королеву в пенную ванну

26 июля в Баку стартовал очередной музыкальный фестиваль «Жара», который традиционно собирает на своей сцене самых известных и востребованных российских артистов. В числе участников грандиозного шоу есть и «ягодка» Наташа Королева.

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Зажигательные выступления артистов на сцене и жаркая погода в городе, похоже, изнурили звезду и буквально «загнали» в пенную ванн. Снимком оттуда Наташа поделилась на своей странице в социальной сети Instagram, сопроводив его только хэштегами #жара #баку #relax.

Из всего, что можно разглядеть на фотографии, — обнаженные плечи и колени артистки, а еще – кислотного зеленого цвета ногти.

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«Где Наташа, всегда жара. Супер, так держать» — поддерживают Королеву поклонники, замечая также, что эротики в кадре могло бы быть и побольше, «ведь есть, что показать».

Кстати, на счет «показать» за отчаянной и смелой Натальей может и не заржаветь. Поклонники певицы знают, что при необходимость, она не постесняется обнажиться, или предстать перед фанатами в каком-нибудь забавном или нелепом образе.