Звездный стиль

«Женщина-скат»: Наташа Королева удивила мини-платьем необычного кроя

Подписчики предположили, что рукава, пришитые к юбке, неудобны в носке.

«Женщина-скат»: Наташа Королева удивила мини-платьем необычного кроя
Наташа Королева. Фото: globallookpress

Наташа Королева отдыхает вместе с мужем Сергеем Глушко, больше известным как Тарзан, в Черногории. Пока танцор демонстрирует накачанное тело на пляже, певица после «голого» фото позирует исключительно в одежде. Для отпуска Королева выбрала платье необычного кроя, которое трудно найти у других звезд.

Артистка сфотографировалась возле бассейна в неоновом мини-платье. Рукава наряда пришиты к юбке. «Женщина-скат», — пошутила Наташа Королева в Instagram.

Несмотря на неожиданный выбор платья, большинство подписчиков осталось в восторге. Фанатки мечтают купить подобное платье. В комментариях Наташа Королева призналась, что платье надувается от ветра, как парус. В необычном наряде нашли как достоинства, так и недостатки.

«Это для того, чтобы еду тырить в номер!», «А если зачесалась голова, то ее уже не почешешь», «Похожа на гремучую змею», «Дырочки для объятий», — пошутили в комментариях.

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дизайнерское платьезвездный стильНаташа Королева

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«Женщина-скат»: Наташа Королева удивила мини-платьем необычного кроя
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