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«Я выгляжу по моде»: по случаю дня рождения Наташа Королева станцевала в розовом парике

Популярной исполнительнице 31 мая исполнилось 46 лет.

«Я выгляжу по моде»: по случаю дня рождения Наташа Королева станцевала в розовом парике
Наташа Королева/globallookpress.com

Певица Наташа Королева 31 мая отмечает день рождения. Звезде отечественной эстрады исполнилось 46 лет. По этому поводу в Instagram она разместила забавный ролик. На кадрах можно увидеть, как супруга Тарзана надела розовый парик и кислотно-зеленый пиджак. «Ну здравствуй, 46-я годовщина», — подписала снимок она.

Также яркая исполнительница напела строчки из песни. «Принцы все стареют, принципы уходят. Я же красивею, выгляжу по моде. Что тебе еще надо, многое умею. Я твое торнадо, твоя Кассиопея».

Отметим, что на днях Наташа Королева сделала интересное признание. Она заявила, что не входит в близкий круг друзей Аллы Пугачевой. Из-за этого ей не досталось билета на юбилейный концерт коллеги. Особенно сильно по этому поводу расстраивалась мама Наташи Королевой. Она без ума от творчества Примадонны. Родительница даже отменила свою поездку в Киев по делам. Когда Наташа Королева спохватилась, то билетов уже не было в продаже. Она даже была готова серьезно переплатить, но так и не нашла людей, которые были бы готовы расстаться с билетами.

Кстати, по случаю своего дня рождения Наташа Королева даст концерт. На нем она предстанет в короне за миллион рублей. Выступление пройдет 31 мая в театре «Русская песня».

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день рожденияНаташа Королевасмена имиджаТарзан
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«Я выгляжу по моде»: по случаю дня рождения Наташа Королева станцевала в розовом парике
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