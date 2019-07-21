Темникова выступила на концерте с высокой температурой

Перед выходом на сцену она обратилась за помощью к поклонникам.

Накануне певица Елена Темникова выступила на фестивале VK Fest, который проходит в Санкт-Петербурге. Однако выйти на сцену в этот раз ей было нелегко.

За несколько дней до концерта исполнительница подхватила сильный вирус, который, мягко говоря, неблагоприятно повлиял на ее голос. Ко всем «приятным» ощущениям также прибавилась высокая температура.

Темникова понимала, что на сцене ее может подвести хриплый и немного севший голос. Поэтому накануне выступления она обратилась за помощью к поклонникам в блоге. Елена сразу сказала, что ни при каких обстоятельствах не собирается петь под фонограмму. Она лишь попросила у подписчиков помощи, надеясь, что те будут исполнять любимые хиты вместе с ней.

«Хотела вас попросить максимально громко петь со мной», — обратилась к фанатам экс-солистка группы «Серебро».

По пути на концерт Темникова показала, как пытается распеться. Короткие ролики она опубликовала в Stories. В итоге переживания певицы оказались напрасными. На сцене она приложила все усилия, чтобы не разочаровать гостей фестиваля, за что благодарные поклонники громко подпевали ей.

Напомним, в шоу-бизнесе продолжают обсуждать заявление Темниковой во время одного из интервью. Она сказала, что у Максима Фадеева и Ольги Серябкиной был роман.