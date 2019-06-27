Темникова мечтает, чтобы Фадеев забыл о ней навсегда

Певица очень не любит вспоминать работу с продюсером, как и говорить о нем.

Певица Елена Темникова в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» призналась, что мечтает о том, чтобы продюсер Максим Фадеев забыл навсегда о ее существовании. При этом она призналась, что очень не любит распространяться об этом человеке, который сыграл определенную роль в ее судьбе.

«Когда я вспоминаю все, что было, то на меня находят грустные эмоции. У меня сразу спадает с лица улыбка. Я мысленно возвращаюсь в то время и хочу, чтобы он забыл меня. Это, конечно, моя большая мечта», — заявила певица. При этом Темникова отметила, что в публичном пространстве и в тусовочной среде продюсер часто говорит о ней с коллегами. Причем не в самых положительных тонах.

По словам певицы, когда от продюсера ушла Ольга Серябкина, то она надеялась, что Фадеев переключится на ее бывшую подругу и коллегу по группе «Серебро».

«Лет через пять я смогу ответить, какую роль сыграл в моей жизни Максим Фадеев. Тогда я стану постарше. Если бы я с ним не познакомилась, то я бы точно пела и точно была бы певицей. Но мой путь был бы совсем другим», — сказала Елена Темникова.