Серябкина призналась, что в момент травли в Сети была опустошена

Певице было тяжело думать о том, что чувствуют те, кто сделал ей больно.

Певица Ольга Серябкина в Instagram заявила, что в момент травли, которую устроили ей хейтеры, она была опустошена и замкнута. При этом исполнительнице было тяжело думать о том, что чувствуют те, кто сделал ей больно. Как считает Серябкина, людям порой необходима эмоциональная разгрузка.

В то же время Ольга Серябкина рада, что люди избавляются от плохих эмоций и сбрасывают нехорошую энергию. Как она считает, держать в себе негатив вредно для здоровья. В то же время ей безрадостно, что от грязи в душе многие избавляются таким способом.

Некоторые люди, как уверяет Серябкина, не задумываются о последствиях своих поступков и высказываний. «Поэтому, мне кажется, что если вам требуется скинуть груз негатива, то нужно попытаться найти более правильные, экологичные варианты избавления от агрессии и напряжения. Можно пойти в спортзал, записаться на тренинг к психологу, найти экстремальное увлечение. Есть куча способов избавиться от негатива, не засоряя им чужие жизни», — сказала певица.

Отметим, что Ольга Серябкина подверглась критике после того, как ее бывшая подруга и коллега по группе «Серебро» Елена Темникова рассказала, что у исполнительницы был роман с продюсером Максимом Фадеевым. Певица даже уверяла, что несколько раз заставала возлюбленных в номерах, из-за чего неловко становилось всем.