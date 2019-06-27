Темникова краснеет, когда видит клип «Мама Люба»

Певица Елена Темникова во время программы «А поговорить?» заявила ведущей Ирине Шихман, что до сих пор краснеет, когда видит знаменитое видео группы «Серебро» «Мама Люба» со своим участием. «Никто не знает об этом, но я действительно краснею, когда случайно где-то вижу этот клип. А он все еще есть в ротациях. Считаю, что для того возраста это было нормальное наше состояние, но сейчас бы я ни за что не приняла участие в записи такого клипа», – заявила она.

По словам Темниковой, всех участниц группы «Серебро» обманули, когда шли съемки этого скандального ролика. Режиссерская группа говорила им, что будет снимать их по пояс. Какого же было удивление Темниковой, когда она увидела окончательный вариант работы. Как призналась исполнительница, в тот момент ей стало не по себе.

Темникова до сих пор с омерзением вспоминает, как натягивала на конфету презерватив во время съемок. По ее словам, это было неестественно и противно.

Также она сказала, что стеснялась порой выходить на сцену на концертах в бытность участия в группе «Серебро». По ее словам, однажды шли съемки клипа на Бали. Участницы группы были в очень легких одеждах, которая едва не расходилась на них. Во время записи клипа ей приходилось все время одергиваться, что не нравилось съемочной группе. Но по-другому она поступить просто не могла. Как считает певица, она бы просто осталась голой, если бы этого не делала.