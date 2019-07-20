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Продюсера Black Star «прожарили» на «Тавриде» в Крыму

Встреча с представителем музыкального лейбла собрала 400 человек.

Продюсера Black Star «прожарили» на «Тавриде» в Крыму
Павел Курьянов Фото: https://www.instagram.com/p/Bx-KchdiGoL/

В Крыму проходит традиционный молодежный форум «Таврида», на котором стартовала хип-хоп смена. Она завершится уже 23 июля.

В итоге участники войдут в команду «Фрешменов Тавриды», получат возможность подписать контракты с известными музыкальными лейблами, а также разместить свои композиции на специальных платформах.

Накануне молодые люди уже пообщались с генеральным директором и продюсером Black Star Павлом (Пашу) Курьяновым, сообщает «Лента.ру». Встреча собрала четыре сотни музыкантов, хореографов, авторов.

Для нее организаторы выбрали формат «прожарки»: участники «Тавриды» могли задать Павлу любой вопрос. Один из них касался контента Black Star, который, по мнению некоторых участников встречи, все больше берет от поп-музыки.

«Тема хип-хопа стала мейнстримом. Многие люди — меломаны. Сейчас слушают не артистов, а песни. Так сложилось не потому, что мы захотели, а по той причине, что мир музыки стал меняться» — высказался Пашу.

Напомним, рэпер L’One собирается судиться с Black Star. Исполнитель считает, что лейбл незаконно обогащался за его счет. Рэпер собирается отсудить, без малого, 350 миллионов рублей. Ранее его желания были намного скромнее, L’One говорил лишь о 10 миллионах.

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Продюсера Black Star «прожарили» на «Тавриде» в Крыму
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