На Black Star подадут в суд за нарушение авторских прав

Очередной скандал разгорелся вокруг Black Star. На лейбл Тимати собирается подать в суд фотограф Михаил Батенев. Его снимок без разрешения использовал рэпер Pabl.A в качестве обложки к песне Facetime. Эта фотография часто используется в Сети, но обычно пользователи просят разрешение у фотографа.

В январе 2019 года Батенев написал рэперу и представителям лейбла. Black Star проигнорировал заявление фотографа, а Pabl.A написал Батеневу: «Амиго, тормози, никто этого не знал». Рэпер пообещал в дальнейшем «красиво сотрудничать». По факту лейбл оставил фото и ничего не заплатил Батеневу.

Фотограф ждет реакции Black Star. Если решить вопрос мирно не получится, Михаил Батенев подаст в суд за нарушение авторских прав. Фотограф дал лейблу 10 дней для ответа.

Напомним, за последние несколько месяцев это не первая скандальная история, связанная с Black Star. В апреле Егор Крид покинул лейбл, но мог лишится псевдонима, поскольку он принадлежал звукозаписывающему бренду. Позже певцу удалось сохранить сценическое имя, и, по словам Тимати, они расстались полюбовно.

Вслед за Кридом сотрудничать с Black Star отказался рэпер LʼOne. Когда исполнитель возмутился, что после ухода ему запрещают исполнять его же песни, Тимати ответил, что он подписал контракт и видел условия сотрудничества.