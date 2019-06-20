Сбежавший из Black Star Крид начал сотрудничество с Warner Music Russia

Ранее активно обсуждалось, что молодой исполнитель решил отправиться в свободное плавание, но это не подтвердилось.

Егор Крид, пожалуй, один из самых популярных молодых российских исполнителей. Воспитанник Black Star добился многого в команде Тимати, но несколько месяцев назад исполнитель решил уйти, между звездами встал финансовый вопрос. Долгое время обсуждалось, что Крид отправится в самостоятельное плавание и больше не будет заключать контракт ни с каким продюсерским центром, но эта информация не подтвердилась.

Молодой исполнитель решил сотрудничать со звукозаписывающей компанией Warner Music Russia.

Официально новость о подписанном дистрибуционном соглашении с музыкальным лейблом пока не сообщается, стороны не комментируют этот момент. Тем не менее, уже имеется первый сингл «Грехи», который записан в рамках сотрудничества с российским подразделением продакшна.

Она уже доступна на большинстве цифровых платформ. Эксперты в области музыки предполагают, что сотрудничество пойдет молодому исполнителю на пользу, свежий взгляд и новые идеи поднимут его имя еще выше в российских чартах.

С Тимати Егор Крид проработал семь лет. Расставание заняло несколько месяцев, тем не менее сторонам удалось договориться: за Кридом осталось его имя и песни, которые он может исполнять. Вскоре за Егором покинуть Black Star захотел рэпер L’One, но ему никак не удается прийти к мировому соглашению с Тимати, пишет сайт «Актуальные новости».

Конфликт Тимати и L’One задел многих звезд. Мнения разделились: кто-то поддерживает первого, кто-то выступает за второго.

Рэпер Баста призвал всех пойти на мировую. Он отметил, что L’One сделал очень много для развития и репутации Black Star, пишет сайт Dni.ru.