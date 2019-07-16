L’One потребовал у Black Star 350 миллионов рублей за «незаконное обогащение»

Шумиха вокруг ухода рэпера L’One (настоящее имя — Леван Горозия) из лейбла Тимати Black Star не утихает. Если ранее музыкант требовал от компании 10 миллионов рублей, то теперь аппетиты артиста возросли. Горозия вместе со своими юристами предъявил досудебную претензию к Black Star на выплату 350 миллионов рублей. Музыкант утверждает, что лейбл незаконно обогащался за его счет.

Как сообщили порталу Super.ru представляющие интересы артиста адвокаты, именно такую сумму компания Тимати должна выплатить рэперу L’One за ненадлежащее исполнение агентского договора. Если Black Star не согласится выплачивать 350 миллионов, то дело пойдет в суд.

Ранее музыкант не раз обращался к лейблу с просьбой предоставить отчетные документы о том, куда уходили заработанные им деньги, но никакого ответа так и не получил.

В соцсетях L’One уже рассказал о нечестном контракте с Black Star. Так, оказалось, что из его гонорара вычитали крупные суммы за любое действие музыканта. Таким образом, съемки клипов, записи песен в студии артист, по его словам, оплачивал из своего кармана.