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Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет

В школьные годы артистка пользовалась яркой помадой оттенка «фуксия».

Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет
Юлия Снигирь Фото: Piovanotto Marco/ABACA/EAST NEWS

Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа. Артистка нередко публикует снимки, где на ней нет и грамма косметики. Недавно она в очередной раз поддержала модный тренд на естественность.

Но, оказывается, Снигирь в подростковом возрасте тяготела к ярким помадам. В блоге Юлия опубликовала свое архивное фото. На снимке – 15-летняя Снигирь. Школьница предстала во всем белом, на фоне светлой одежды сильно выделялась лишь яркая розовая помада.

Это фото актриса коротко, но емко подписала: «15. На губах фуксия». На новую публикацию бурно отреагировали поклонники российской артистки. Большинство подписчиков не скупились на комплименты и высказались, что Снигирь прекрасна в любом возрасте.

«Такая стильная»; «Всегда хорошенькая, счастья вам!»; «Модница», — отметили поклонники актрисы.

Юлии не раз говорили, что она хорошо выглядит в любой период жизни. Снигирь покорила поклонников не только своим актерским талантом, но и умением сохранять молодость. Недавно знаменитость раскрыла свой секрет красоты. И это никак не связано с косметикой или различными процедурами.

Снигирь заявила, что выполняет комплекс упражнений для спины. Она отметила, что чем крепче позвоночник, тем моложе весь организм.

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Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет
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