Юлия Снигирь назвала лучшее качество своего избранника

Юлия Снигирь старается не афишировать личную жизнь. Известно лишь, что актриса состоит в гражданском браке с коллегой по цеху Евгением Цыгановым, у пары подрастает трехлетний сын Федор.

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Но иногда артистка все-таки делится с поклонниками своими размышлениями о личном. В одной из своих последних публикаций в Instagram Юлия рассказала, какое качество избранника она любит и ценит больше всего. По словам актрисы, для нее очень важно, чтобы мужчина мог ее рассмешить.

«Что вас смешит? Меня – фильмы Коэнов, «Берегись автомобиля», роман «Мастер и Маргарита» и мой парень», – заявила Снигирь.

Из предыдущей семьи Цыганов ушел несколько лет назад. В это время его жена Ирина Леонова ждала седьмого ребенка. Как сообщал портал teleprogramma.pro, по слухам, осенью прошлого года у Юлии и Евгения случился кризис в отношениях.

Артисты едва не расстались из-за постоянных ссор, но в итоге смогли прийти к компромиссу и продолжили жить вместе. К слову, сейчас маленький Федор и его мама с удовольствием общаются со старшими детьми Цыганова.