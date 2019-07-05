ЗВЕЗДЫ

Юлия Снигирь рассказала, что помогает ей выглядеть моложе

Актриса открыла комплекс упражнений для продления гибкости и молодости.

Юлия Снигирь рассказала, что помогает ей выглядеть моложе
Юлия Снигирь / Global look press

Юлия Снигирь — успешная и востребованная актриса, счастливая жена и мать трехлетнего Федора. При этом ей удается всегда прекрасно и молодо выглядеть. В доказательство этому 36-летняя актриса даже недавно снялась в откровенной фотосессии.

Поклонники часто интересуются, как Юлии удается выглядеть значительно моложе своих лет. В этот раз возлюбленная Евгения Цыганова решила раскрыть один из секретов — это крепкий позвоночник.

«Йоги считают, что чем гибче позвоночник, тем организм моложе. Я теперь каждое утро делаю упражнения для спины. Нашла дома какую-то старинную книжку, называется «Око возрождения». Уверена, этот комплекс есть в интернете — очень рекомендую», – написала Снигирь на своей странице в соцсети Instagram.

В комментариях подписчики поблагодарили актрису за полезные рекомендации, а также сами дали несколько советов Юлии по поддержанию себя в форме, на что артистка ответила благодарностью.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Юлия Снигирь назвала лучшее качество своего избранника. На первом месте у актрисы стоит чувство юмора. Ей важно, чтобы мужчина мог ее рассмешить.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

женская красотаздоровьесоветыЮлия Снигирь

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Снигирь рассказала, что помогает ей выглядеть моложе
Интересно?
Поделись с друзьями: