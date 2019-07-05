Юлия Снигирь рассказала, что помогает ей выглядеть моложе

Юлия Снигирь — успешная и востребованная актриса, счастливая жена и мать трехлетнего Федора. При этом ей удается всегда прекрасно и молодо выглядеть. В доказательство этому 36-летняя актриса даже недавно снялась в откровенной фотосессии.

Поклонники часто интересуются, как Юлии удается выглядеть значительно моложе своих лет. В этот раз возлюбленная Евгения Цыганова решила раскрыть один из секретов — это крепкий позвоночник.

«Йоги считают, что чем гибче позвоночник, тем организм моложе. Я теперь каждое утро делаю упражнения для спины. Нашла дома какую-то старинную книжку, называется «Око возрождения». Уверена, этот комплекс есть в интернете — очень рекомендую», – написала Снигирь на своей странице в соцсети Instagram.

В комментариях подписчики поблагодарили актрису за полезные рекомендации, а также сами дали несколько советов Юлии по поддержанию себя в форме, на что артистка ответила благодарностью.

больше по теме Снигирь появилась на модной выставке в изящном платье от Givenchy Компанию актрисе составил Евгений Цыганов.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Юлия Снигирь назвала лучшее качество своего избранника. На первом месте у актрисы стоит чувство юмора. Ей важно, чтобы мужчина мог ее рассмешить.