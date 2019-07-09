Пастельная палитра: Снигирь снялась в платье цвета розовой пудры

36-летняя Юлия Снигирь вслед за Полиной Гагариной поддержала моду на естественность, представ на фото без макияжа. Свой образ актриса дополнила простым платьем оттенка розовой пудры.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды Геннадий Горбачев отметил, что большинство дизайнеров, обративших внимание на пудровые тона, используют спектр нежных оттенков.

Тренд-аналитик также добавил, что брюнеткам со смуглой кожей больше подойдет бежевая палитра, а блондинкам — холодные оттенки и розовая гамма цветов. Лучше всего пудровые оттенки сочетаются с денимом и белым цветом.

Кроме того, в весенне-летнем сезоне популярность приобрела и мода на естественность. Так, стилист Лариса Тимиряева заметила, что натуральность постепенно вытесняет все искусственное и пестрое.

К слову, своим мнением о привлекательности делилась и актриса Екатерина Климова. Экс-возлюбленная Гелы Месхи призналась, что всему наклеенному и нарисованному она предпочитает природную красоту. Особое внимание знаменитость уделяет состоянию волос, кожи и ногтей.