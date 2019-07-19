Юлия Ковальчук испугалась до «мокрых ладошек», когда самолет попал в грозу

Певица призналась, что не может привыкнуть к сильной турбулентности.

Супруга Алексея Чумакова Юлия Ковальчук откровенно рассказала о происшествии, которое с ней приключилось на пути в Прибалтику.

«Лечу в Юрмалу… буду выступать у потрясающей Лаймы Вайкуле на фестивале «Рандеву». Вот в самолёте практически живу с 18 лет, а всё равно не могу привыкнуть к сильной турбулентности, молниям рядом и жёстким посадкам. Сердце выскакивает, ладошки потеют, уговоры о том, что это безопасно, спасают только на время», — подписала фото из салона самолета певица в Instagram.

За последнюю неделю это не первое испытание, выпавшее на долю 36-летней звезды. На съемках шоу «Форт Боярд» ей также пришлось нелегко.

«Во время одного из испытаний находилась в воде, постоянно выключался свет, захлебывалась, одновременно крокодил кусал за попу. Чувствовала: еще чуть-чуть — и начнется серьезная паника. А тигры неприятные, особенно когда сидят у тебя над головой и трогают лапами… Я замирала, не двигалась и выжидала», — приводит слова Юлии Ковальчук «СтарХит».



Отметим, что бывшая солистка поп-группы «Блестящие» счастлива в браке с 38-летним певцом Алексеем Чумаковым, за которого вышла замуж осенью 2013 года. Правда, прежде чем решиться на такой ответственный шаг, молодые люди встречались целых пять лет. Сейчас у пары есть полуторогодовалая дочь Амелия.