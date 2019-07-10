Юлия Ковальчук рассказала, как снимали новый «Форт Боярд»

Певица призналась, что на шоу ей понравилось не все.

В обновленном шоу «Форт Боярд» в одной команде с Юлией Ковальчук за победу сражаются Митя Фомин, рэпер ST, солист группы Burito Игорь Бурнышев и Варвара Визбор. Певица поделилась в Instagram новым снимком с проекта и рассказала, как прошли съемки.

По словам Юлии, в разное время она приняла участие, кажется, практически во всех подобных передачах, кроме «Форта Боярд». И с полным знанием дела может сказать, что проект этот совсем не для слабонервных людей. Чтобы принять в нем участие, придется взглянуть в лицо многим своим страхам.

«Что-то было прям очень неприятно, всегда волнительно, и на самом высоком уровне адреналина», — пишет Ковальчук.

Артистка заинтриговала подписчиков, отметив, что результаты нового сезона шоу не раскроет, чтобы было интереснее смотреть. А большая часть комментаторов блога отметила, что тоже не отказалась бы сразиться со своими фобиями в «Форте Боярд».

Напомним, ведущим проекта в этот раз стал Сергей Шнуров. Лидер «Ленинграда», как и другие участники проекта, не забыл опубликовать в соцсети кадр со съемок. На фото музыкант запечатлен вместе со знаменитым Паспарту, которого прекрасно помнят и любят поклонники.