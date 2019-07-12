Прибыв на «Форт Боярд», Сябитова не смогла заказать себе ужин

Съемки нового русского сезона проекта «Форт Боярд» идут полным ходом. К другим знаменитостям-участникам присоединилась и отчаянная Роза Сябитова. 57-летняя телесваха на своей странице в Instagram разместила видео, где показала местные красоты. Проект снимается во Франции.

В ролике Сябитова продемонстрировала винную карту ресторана, где бокал шампанского стоит от 54 до 141 евро. Рассмотрев ее, Роза просмотрела vip-меню, а затем показала одинокую чашку капучино на своем столе. В комментариях телеведущая написала, что целый день провела в дороге к месту проведения съемок.

«Вечером после инструктажа было свободное время, решила поужинать и к своему ужасу обнаружила, что, не зная французского, я могу заказать только капучино. Ксения, хелп! Вероятность остаться голодной или заказать какую-то экзотику очень большая».

Хотя Роза обратилась к своей дочери, но немало советчиков нашлось и среди ее подписчиков. «Из того, что успела разглядеть: вверху — карпаччо Сен-Жак, рыбный суп, фуа гра или устрицы. Далее — треска, тунец или говядина», «Закажите луковый суп «суп а лонион, силь ву пле». Прям так и скажите», — посоветовали ей в комментариях поклонники.

Интересно, что в подписях к двум видео телесваха, с присущим ей чувством юмора, два раза исказила название проекта «Форт Боярд», в одном случае она написала «Форд Баярд», в другом — «Форт Баярд». Правда, юмор не все поняли, расценив это как ошибку написания.