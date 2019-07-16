Лопырева помогла пострадавшим при наводнении в Иркутской области

Модель Виктория Лопырева, известная порой острыми высказываниями в адрес звезд шоу-бизнеса, предстала перед поклонниками в новом свете. На сей раз ее добродетельности можно только позавидовать: девушку официально поблагодарило Иркутское отделение Красного креста в своем Instagram.

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В блоге организации написано: «Иркутское областное отделение Российского Красного креста выражает искреннюю благодарность @lopyrevavika за отзывчивость, неравнодушие и помощь пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области! На средства, направленные нам Викторией, удалось закупить самое нужное сейчас: кровати, матрасы и одеяла. Скоро эти предметы, очень необходимые сейчас пострадавшим, будут доставлены в район стихийного бедствия. Спасибо Вам!»



Девушка в своем блоге призвала всех неравнодушных людей последовать ее примеру и тоже перевести пострадавшим посильные средства. Кроме того, Виктория напомнила иркутянам, что они могут помочь не только деньгами, но и свои трудом. Например, рассортировать вещи, которые закупают для пострадавших.

Напомним, ранее Виктория Лопырева остро отзывалась о творческих способностях Ольги Бузовой, фигуре Ксении Собчак и психологических проблемах бывшего мужа Федора Смолова.