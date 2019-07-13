«В бане стоило бы прикрыться»: Лопырева оценила фигуру Собчак

Модель Виктория Лопырева отреагировала на обидное высказывание светской львицы Ксении Собчак в свой адрес. Напомним, что не так давно экс-супруга актера Максима Виторгана во время интервью с бывшим мужем посла чемпионатам мира по футболу 2018 года Федором Смоловым заявила, что не понимает, как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и фильм «Догвилль» и Виктория Лопырева.

По словам модели, обижаться на светскую львицу просто смешно. Она уверена, что Собчак просто очень нужен рейтинг, плюс у нее, как уверена Лопырева, есть какие-то личные комплексы.

«Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в баню с Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится? Просто совет со стороны», — подколола телеведущую Лопырева.

Также модель рассказала, что бывший муж Федор Смолов не забыл поздравить ее, когда на свет появился сын звезды Марк Лионель. Она заметила, что ребенок, как и бывший муж, по знаку зодиака Водолей. Она считает представителей этих знаков очень непростыми парнями, со своим особым видением мира. Оно может в корне отличаться от общепринятого. Как сказала Лопырева, Смолов выразил желание помогать ей в вопросах воспитания сына, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последние полгода Виктория Лопырева живет в Америке. Именно там она родила ребенка от бизнесмена Игоря Булатова. Семейная пара сейчас очень счастлива. Звезда регулярно делится фотографиями со своим любимым мужчиной и сыном. Модель уже вышла из декретного отпуска и приступила к работе. Не так давно она приезжала в Россию, где смогла увидеться со многими близкими людьми.