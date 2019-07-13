Лопырева рассказала о психологических проблемах экс-супруга Смолова

Посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года Виктория Лопырева заявила, что у ее бывшего мужа футболиста сборной России Федора Смолова есть психологические проблемы, которые прежде всего проявляются во время игры на поле. Как заметила модель, физически экс-супруг отличный игрок, но психологически ему порой бывает непросто.

Она вспомнила, что была свидетелем того, как у Федора Смолова наступил непростой период в жизни. Он не попадал в состав команды «Динамо». Тогда игрок стал думать, что это катастрофа и нужно задуматься о завершении карьеры. Но тогда Лопырева и Смолов на семейном совете приняли решение поехать в екатеринбургский клуб «Урал» и дело быстро сдвинулось с мертвой точки.

Высказалась модель и о досадном промахе экс-супруга в четвертьфинале чемпионата мира в игре с Хорватией. Она считает, что если бы Смолов не был ее бывшим мужем, то ей было бы намного проще ответить на этот вопрос. Она уверена, что игрок уже десятки раз анализировал тот свой промах с пенальти. Кроме того, он попросил тогда прощения у российских болельщиков.

«Не хотелось бы опять критиковать – критики футболистам хватает и так. У меня есть определенное мнение, я даже на эмоциях позволила себе некоторые высказывания вроде: «Не надо было выделываться, стоило пробить проще! А, может, лучше бы он вообще не бил пенальти?» Тем не менее, история не терпит сослагательного наклонения», — сказала популярная модель, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».