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Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»

Модель считает, что певица – коммерческий проект.

Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Лопырева не в восторге от творчества Бузовой/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет. «Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект. Популярность среди определенных слоев населения говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее беда», — заметила посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Лопырева считает Бузову пробивной бездарностью/globallookpress.com

В то же время Виктория Лопырева обратила внимание на проблему, которая заключается в том, что нормальные люди тоже вынуждены слушать песни Ольги Бузовой. Сейчас, как она выразилась, имя исполнительницы слышно из всех щелей.

Рассказала Виктория Лопырева и о том, какую бы песню записала она, если бы к ней поступило такое предложение. Звезда сказала, что это была бы либо лирическая композиция, либо что-то динамичное для танцев. При этом она сказала, что у нее был опыт выступления на «Новой волне» в Сочи вместе с известными певицами – Нюшей и Ириной Дубцовой. Тогда она вела программу вместе с Николаем Басковым, с которым, кстати, достаточно продолжительное время встречалась.

Также Виктория Лопырева призналась, что практически не смотрит сериалы. У нее просто не хватает на это времени и терпения. Некоторые сериалы, как она считает, специально растягивают, чтобы люди смотрели их как можно дольше. В свободное время она предпочитает читать книги, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Виктория Лопырева сейчас постоянно живет в Америке со своим гражданским супругом Игорем Булатовым. У пары полгода назад родился сын. В России модель сейчас очень редкий гость, хотя не так давно она приезжала в родную страну.

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Тэги:

Виктория ЛопыреваИрина ДубцоваНиколай БасковНюшаОльга Бузова

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Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
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