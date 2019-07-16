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Стало известно, как Бейонсе назвала Маркл при встрече

Накануне певица и герцогиня Сассекская познакомились на премьере фильма «Король Лев».

Стало известно, как Бейонсе назвала Маркл при встрече
Герцогиня Сассекская и певица познаколимись на премьере фильма "Король Лев". ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Как предполагали поклонники британской королевской семьи и журналисты, на премьере переснятого популярного фильма «Король Лев» снова появилась Меган Маркл и принц Гарри. Они встретились и поговорили с исполнительницей одной из ролей в картине певицей Бейонсе и ее супругом, рэпером Jay-Z.

Беседа вышла милой и душевной. Специалист по чтению по губам рассказал, как назвала герцогиню Сассекскую знаменитая певица.

«Привет! … моя принцесса», — произнесла Бейонсе, известная фанатка Маркл и Гарри, и дамы обнялись, пишет Daily Mail. После этого, певица дала несколько советов Маркл по воспитанию детей. От этого казуса, кстати, специалисты королевского этикета пришли в оторопь. Мол, кидаться в объятия Меган не должна была, и уж тем более, выслушивать советы, ей представительнице королевской семьи, не пристало.

Впрочем, к нарушениям королевских традиций и этикета, как известно герцог и герцогиня Сассекские относятся более, чем спокойно, и делают это, кажется, с неким вызовом. Пара стремится жить жизнью почти обычных людей, для чего Гарри прилагает максимум усилий, что уберечь жену и сына от журналистов.

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Стало известно, как Бейонсе назвала Маркл при встрече
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