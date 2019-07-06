ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл нарушила традицию во время крещения сына

Герцогиня Сассекская безуспешно пытается совместить частную жизнь и устои королевской семьи.

Меган Маркл нарушила традицию во время крещения сына
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи. Фото: globallookpress

6 июля принц Гарри и Меган Маркл крестили двухмесячного первенца Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора. Церемония прошла в личной часовне Елизаветы II в Виндзорском замке. Во время обряда присутствовали 25 человек, однако имена крестных родителей остались в тайне.

Своим желанием держать личности знакомых в секрете Меган Маркл нарушила очередную королевскую традицию. Герцогиня Сассекская пытается сохранить немного личной жизни от посторонних глаз. Это вызвало гнев британцев. По мнению многих англичан, если они содержат королевскую семью на собственные налоги, значит, у представителей королевской семьи все должно быть публично.

Меган Маркл может держать имена крестных в секрете, поскольку нарушила еще одно правило королевской семьи. Дело в том, что крестными могут быть только члены королевской семьи или тесно связанные с ними персоны. Ходят слухи, что герцогиня Сассекская пригласила университетских подруг Женевьеву Хиллис и Линдси Рот в часовню, сообщает портал «Express».

В остальном Меган Маркл и принц Гарри соблюдали традиции. Маленький Арчи был крещен в позолоченной купели из серебра, которую создали по приказу королевы Виктории в 1841 году. Для церемонии привезли воду из реки Иордан, а младенца нарядили в мантию, в которой крестили более 60 малышей из королевской семьи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьякрестиныКрестины АрчиМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл нарушила традицию во время крещения сына
Интересно?
Поделись с друзьями: