Меган Маркл нарушила традицию во время крещения сына

6 июля принц Гарри и Меган Маркл крестили двухмесячного первенца Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора. Церемония прошла в личной часовне Елизаветы II в Виндзорском замке. Во время обряда присутствовали 25 человек, однако имена крестных родителей остались в тайне.

Своим желанием держать личности знакомых в секрете Меган Маркл нарушила очередную королевскую традицию. Герцогиня Сассекская пытается сохранить немного личной жизни от посторонних глаз. Это вызвало гнев британцев. По мнению многих англичан, если они содержат королевскую семью на собственные налоги, значит, у представителей королевской семьи все должно быть публично.

Меган Маркл может держать имена крестных в секрете, поскольку нарушила еще одно правило королевской семьи. Дело в том, что крестными могут быть только члены королевской семьи или тесно связанные с ними персоны. Ходят слухи, что герцогиня Сассекская пригласила университетских подруг Женевьеву Хиллис и Линдси Рот в часовню, сообщает портал «Express».

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В остальном Меган Маркл и принц Гарри соблюдали традиции. Маленький Арчи был крещен в позолоченной купели из серебра, которую создали по приказу королевы Виктории в 1841 году. Для церемонии привезли воду из реки Иордан, а младенца нарядили в мантию, в которой крестили более 60 малышей из королевской семьи.