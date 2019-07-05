Мнение эксперта: принц Гарри сам захотел засекретить крестины сына

Камила Томини считает, что у герцога Сассекского давняя нелюбовь к прессе, мешавшей полноценно жить его матери.

В недавнем скандальном заявлении Меган Маркл и принца Гарри сделать закрытой церемонию крещения сына Арчи и сохранить в тайне имена крестных есть свой смысл и логика. В этом уверена королевский эксперт Камила Томини. По ее словам, автор идеи – сам Гарри, стремящийся уберечь свою семью от прессы, которая ему запомнилась слишком навязчивой еще с детства, когда журналисты писали о его матери, принцессе Диане.

«Он не хочет повторять это с Арчи, что, я думаю, мы можем понять. И, кроме того, ради справедливости надо отметить, что сам Гарри шестой в очереди на трон, а Арчи – седьмой», – напоминает эксперт.

Поэтому, по мнению Томини, обществу следовало бы понизить градус критики – Гарри и Меган, конечно, члены королевской семьи, но их статус не подразумевает всеобъемлющего общественного контроля, пишет Еxpress.co.

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Напомним, крещение сына герцога и герцогини Сассекских пройдет уже в эти выходные в той же церкви, где венчались Гарри и Меган. Хотя, как уже сообщалось, молодые родители не собираются обнародовать имена крестных, по слухам, крестной матерью Арчи может стать теннисистка Серена Уильямс.