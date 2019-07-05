ЗВЕЗДЫ

Мнение эксперта: принц Гарри сам захотел засекретить крестины сына

Камила Томини считает, что у герцога Сассекского давняя нелюбовь к прессе, мешавшей полноценно жить его матери.

Мнение эксперта: принц Гарри сам захотел засекретить крестины сына
Принц Гарри - шестой в очереди на британский трон. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В недавнем скандальном заявлении Меган Маркл и принца Гарри сделать закрытой церемонию крещения сына Арчи и сохранить в тайне имена крестных есть свой смысл и логика. В этом уверена королевский эксперт Камила Томини. По ее словам, автор идеи – сам Гарри, стремящийся уберечь свою семью от прессы, которая ему запомнилась слишком навязчивой еще с детства, когда журналисты писали о его матери, принцессе Диане.

«Он не хочет повторять это с Арчи, что, я думаю, мы можем понять. И, кроме того, ради справедливости надо отметить, что сам Гарри шестой в очереди на трон, а Арчи – седьмой», – напоминает эксперт.

Поэтому, по мнению Томини, обществу следовало бы понизить градус критики – Гарри и Меган, конечно, члены королевской семьи, но их статус не подразумевает всеобъемлющего общественного контроля, пишет Еxpress.co.

Напомним, крещение сына герцога и герцогини Сассекских пройдет уже в эти выходные в той же церкви, где венчались Гарри и Меган. Хотя, как уже сообщалось, молодые родители не собираются обнародовать имена крестных, по слухам, крестной матерью Арчи может стать теннисистка Серена Уильямс.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьякрещение СынаМеган МакрлМеган Маркл последние новостипринц ГарриПринц Гарри последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мнение эксперта: принц Гарри сам захотел засекретить крестины сына
Интересно?
Поделись с друзьями: