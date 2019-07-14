Меган Маркл познакомилась с Бейонсе на премьере «Короля Льва» в Лондоне

Меган Маркл и принц Гарри стали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney «Король Лев» в Лондоне. Торжественное мероприятие прошло в небольшом Лестер-сквер театре (Leicester Square Theatre).

Для кинопремьеры герцогиня Сассекская выбрала элегантное черное платье средней длины, а ее супруг решил отдать предпочтение вечной классике, надев смокинг.

На торжественном мероприятии также присутствовала Бейонсе, которая записала саундтрек к кинофильму. Поп-звезду сопровождал ее супруг Джей-Зи.

Как сообщает издание Oprah Magazine, Меган Маркл впервые познакомилась с Бейонсе и ее супругом. Видео того, как это произошло, было опубликовано на странице журнала в Instagram. Судя по кадрам, знаменитости обнялись и обменялись комплиментами. Принц Гарри также не забыл поприветствовать голливудских звезд.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Бейонсе выбрала роскошное платье-жакет с шифоновой юбкой от Alexander McQueen для премьеры «Короля Льва» в Голливуде.