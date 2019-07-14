НОВОСТИ

Меган Маркл познакомилась с Бейонсе на премьере «Короля Льва» в Лондоне

Для мероприятия герцогиня Сассекская выбрала элегатное черное платье средней длины.

Меган Маркл познакомилась с Бейонсе на премьере «Короля Льва» в Лондоне
Меган Маркл / Global look press

Меган Маркл и принц Гарри стали почетными гостями премьерного показа нового фильма Disney «Король Лев» в Лондоне. Торжественное мероприятие прошло в небольшом Лестер-сквер театре (Leicester Square Theatre).

Для кинопремьеры герцогиня Сассекская выбрала элегантное черное платье средней длины, а ее супруг решил отдать предпочтение вечной классике, надев смокинг.

На торжественном мероприятии также присутствовала Бейонсе, которая записала саундтрек к кинофильму. Поп-звезду сопровождал ее супруг Джей-Зи.

Как сообщает издание Oprah Magazine, Меган Маркл впервые познакомилась с Бейонсе и ее супругом. Видео того, как это произошло, было опубликовано на странице журнала в Instagram. Судя по кадрам, знаменитости обнялись и обменялись комплиментами. Принц Гарри также не забыл поприветствовать голливудских звезд.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Бейонсе выбрала роскошное платье-жакет с шифоновой юбкой от Alexander McQueen для премьеры «Короля Льва» в Голливуде.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БейонсеДжей ЗизнакомствоКороль ЛевМеган МарклФильм "Король Лев"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл познакомилась с Бейонсе на премьере «Короля Льва» в Лондоне
Интересно?
Поделись с друзьями: