Стас Михайлов увез Тамару Гвердцители в Петербург на частном самолете

В Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Белые ночи», на котором засветилось немало российских звезд. Стас Михайлов спел на сцене «Ледового дворца» в дуэте с Тамарой Гвердцители, которую привез в северную столицу на борту частного самолета. Стас и Тамара исполнили хит «Давай рhttp://стас михайловhttp://стас михайловазлуке запретим».

больше по теме Стас Михайлов едва не ослеп в детстве Зрение артисту спасла небольшая веточка розового куста.

На своей странице в Instagram певец разместил фото с Тамарой на фоне лайнера.

Другой снимок сделан в салоне — по-спортивному одетый артист в шортах, кроссовках и бейсболке сидит в кожаном кресле за столиком, сервированным свежими фруктами. «С добрым утром, мир!» — оптимистично подписал кадр Стас.

Лето для Михайлова выдалось напряженным. До Петербурга он провел несколько дней в Витебске на фестивале «Славянский Базар», куда также прилетел на частном самолете.

больше по теме Стас Михайлов опубликовал видеозапись с «сумасшествием», творящимся на его концертах Поклонницы исполнителя готовы носить своего кумира на руках.

Кстати, такого рода транспорт артист прописывает в своем райдере. Как говорят, даже из Пензы в Саратов он предпочитает летать, а расстояние между городами всего 200 км.