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Стас Михайлов увез Тамару Гвердцители в Петербург на частном самолете

В воздухе артисту сервировали стол со свежими фруктами.

Стас Михайлов увез Тамару Гвердцители в Петербург на частном самолете
Стас Михайлов/instagram.com/stas_mihailoff/

В Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Белые ночи», на котором засветилось немало российских звезд. Стас Михайлов спел на сцене «Ледового дворца» в дуэте с Тамарой Гвердцители, которую привез в северную столицу на борту частного самолета. Стас и Тамара исполнили хит «Давай рhttp://стас михайловhttp://стас михайловазлуке запретим».

На своей странице в Instagram певец разместил фото с Тамарой на фоне лайнера.

Другой снимок сделан в салоне — по-спортивному одетый артист в шортах, кроссовках и бейсболке сидит в кожаном кресле за столиком, сервированным свежими фруктами. «С добрым утром, мир!»   — оптимистично подписал кадр Стас.

Лето для Михайлова выдалось напряженным. До Петербурга он провел несколько дней в Витебске на фестивале «Славянский Базар», куда также прилетел на частном самолете.

Кстати, такого рода транспорт артист прописывает в своем райдере. Как говорят, даже из Пензы в Саратов он предпочитает летать, а расстояние между городами всего 200 км.

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Стас Михайлов

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Стас Михайлов увез Тамару Гвердцители в Петербург на частном самолете
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