Звездный стиль

Сменившего имидж Стаса Михайлова сравнили с Тимати

Поклонники считают, что певец стал одеваться как рэпер и стремиться завоевать более молодую аудиторию.

Сменившего имидж Стаса Михайлова сравнили с Тимати
Стас Михайлов

В прошлом месяце Стас Михайлов отметил круглую дату: популярному певцу и любимцу женщин исполнилось 50 лет. Однако исполнитель выглядит все моложе и если обращение к пластическим хирургам артист отрицает, то перемены в стиле налицо.

Поклонники артиста отмечают, что он стал одеваться, как рэпер. С первого взгляда Михайлова не всякий узнает. Классические строгие костюмы Стас Михайлов сменил на футболки, худи, куртки-бомберы, бейсболки с широкими козырьками и массивные солнцезащитные очки.

Фанаты с юмором сравнивают Михайлова с Тимати или Фейсом.

Скриншот: instagram.com/stas_mihailof
Скриншот: instagram.com/stas_mihailof

«Йоу, Стас», «Ждем рэп на следующих гастролях», «А я думаю, что это за рэпер», — пишут комментаторы в социальных сетях.

В Сети ходят слухи, что подобные перемены в стиле вызваны желанием певца «омолодить» свою аудиторию. Михайлов старается выбирать вещи более близкие и понятные молодому поколению. Кроме того, образ рэп-исполнителя предполагает обилие одежды и аксессуаров спортивного направления. Так называемый спорт-шик — тренд, который не сдает позиций последние несколько лет.

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Сменившего имидж Стаса Михайлова сравнили с Тимати
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