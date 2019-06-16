Стас Михайлов с особой тщательностью следит за своей внешностью – певцу по роду своей деятельности необходимо хорошо выглядеть. Так, некоторые поклонники считают, что музыкант регулярно прибегает к услугам косметологов. Иначе, считают фанаты, трудно объяснить, как исполнителю удается оставаться таким моложавым.

Поклонники Стаса Михайлова обратили внимание на новый снимок певца в Instagram. Певец путешествует по Швейцарии и гуляет по городу в белом худи и рэперской кепке.

«Всем добрых снов!», – подписал фото певец.

Фолловеры заметили, что Стас Михайлов заметно похудел и стал выглядеть еще моложе.

«Не похож, какой-то мальчик лет 25»; «Стас, можете поделиться, как Вы похудели?»;«Молодец, всегда приятно на вас смотреть, про слушать я вообще молчу», – отметили подписчики музыканта.

Напомним, в последнее время Стас Михайлов предпочитает классическому стилю – одежду в рэперском стиле. Модные эксперты считают, что таким образом певец пытается заинтересовать своим творчеством молодую аудиторию.