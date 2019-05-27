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Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег

И поблагодарил Филиппа Киркорова, который пришел на его юбилейный концерт.

Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
фото: страница Стаса Михайлова в Instagram

В последнее время в Сети бурно обсуждается внешность Стаса Михайлова, который буквально преобразился благодаря новомодным медицинским направлениям к своему 50-летию. Не остался незамеченным для поклонников и имидж артиста – теперь все чаще Стас предстает в рэперском стиле. Таким – помолодевшим и посвежевшим – Михайлов встретил свой юбилей, который отпраздновал большим концертом.

Выступление звезды, кстати, накануне показали по телевидению, так что фанаты Стаса Михайлова в голос еще раз поздравили его с 50-летием и благодарили за концерт. Между тем, сам артист, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок с Филиппом Киркоровым, похоже, занят размышлениям о другом.

«Филипп, спасибо, что пришёл и отметил мои 50! Немногие могли найти искренние слова… Спасибо моим коллегам, тем, кто пришёл и поддержал!», — пишет певец.

Это замечание звезды удивило подписчиков.

«Неужели, правда, все такие не искренние?» — переспрашивают многие фанаты.

Зато остальные поклонники уверяют, что Стаса Михайлова любят все и просят его почаще радовать публику своими новыми песнями и выступлениями.

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Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
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