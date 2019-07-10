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СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман

Пару заметили вместе на спектакле.

СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Максим Виторган начал встречаться с Нино Нинидзе. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Ходившие в последнее время в актерской и светской тусовках Москвы слухи о романтических отношениях 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней актрисы Нино Нинидзе, похоже, нашли свое подтверждение. И теперь увереннее, чем обычно, можно говорить о появлении новой звездной пары. Об этом сообщает «Сплетник» со ссылкой на телеграмм-канал «Только никому», в ленте которого появился снимок пары, которую очевидцы заметили вместе на спектакле «Нод».

Примечательно, что и Максим, и Нино непросто расходились со своими предыдущими спутниками. Все перемены в жизни звезд произошли в этом году. Нино рассталась с 39-летним Кириллом Плетневым, у которых есть общий трехлетний сын Сандрик. Этот разрыв особенно тяжело переживал супруг актрисы.

Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев. Фото
Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев прожили в официальном браке только год. ФОТО: INSTAGRAM.COM
виторган

А развод с Ксенией Собчак и предшествующий этому скандал с избиением режиссера Константина Богомолова Максимом Виторганом и вовсе не сходил с первых полос СМИ несколько месяце. Было это ровно до 8 марта. Именно в этот день супруги синхронно в соцсетях объявили о расставании.

Напомним, и Максим, и Нино – дети знаменитых родителей. Отец Виторгана-младшего – знаменитый актер Эммануил Виторган, а мама Нино — грузинская и российская актриса Ия Нинидзе.

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Ия НинидзеКирилл ПлетневКсения СобчакМаксим ВиторганНино НинидзеЭммануил Виторган

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СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
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