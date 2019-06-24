Нино Нинидзе впервые прокомментировала развод с Плетневым

Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев по праву считались одной из самых красивых пар в актерском среде. Потому сообщение о разводе супругов стало для их поклонников громом среди ясного неба.

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После разрыва Кирилл Плетнев, хотя и просил не докучать вопросами о разводе, в конце концов сам начал делиться переживаниями в соцсетях. Нино же до последнего времени хранила молчание. Накануне она стала гостей Youtube-канала «APReel», и, отвечая на вопрос о неудаче в личной жизни, призналась: «Сейчас я буду плакать».

Похоже, дочь Ии Нинидзе стала инициатором разрыва с Кириллом. Как отмечает актриса, ее представления и мечты об идеальном браке не совпали с реальностью.

«Я поняла, что мои иллюзии и ожидания — это всё только моё. Надуманное. На самом деле всё чуточку по-другому», — сказала Нино.