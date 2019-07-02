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«Мракобесие!»: Татьяна Брухунова опровергла роман с Максимом Виторганом

30-летняя помощница Евгения Петросяна призналась, что даже не знает, как реагировать на такие публикации в СМИ.

«Мракобесие!»: Татьяна Брухунова опровергла роман с Максимом Виторганом
Татьяна Брухунова назвала мракобесием сухи о романе с Виторганом. WWW.INSTAGRAM.COM/BRUHUNOVA/

30-летняя помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой уже не первый год приписывают романтические отношения с 73-летним артистом, была до глубины души возмущена публикациями в некоторых СМИ, которые приписали ей роман с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом.

Об этом она рассказала в сторис своей страницы в социальной сети Instagram. Невероятные предположения появились после того, как Брухунова посмотрела спектакль «Три сестры» в постановке Богомолова, к слову, нынешнего возлюбленного Собчак. В своем микроблоге Татьяна призналась, что ей спектакль показался скучным. К тому же режиссер утопил в нем весь творческий потенциал актеров, занятых в спектакле. Подписчики сочли эти уколы Богомолова следствием неких романтических чувств, которые она испытывает к Максиму Виторгану.

Опровержение Бухуновой романа с Виторганом
Татьяна Брухунова опровергла роман с Максимом Виторганом. Фото: WWW.INSTAGRAM.COM/BRUHUNOVA/

«Я даже не знаю, как реагировать на это? Так выглядит мракобесие! Остановите землю! Я сойду! Что творится в этом мире?» — подписала Татьяна.

Кстати, по сей день Татьяна отрицает и слухи о романе со своим боссом. Правда, делает это не так эмоционально. Она не устает напоминать общественности, что с Евгением Петросяном они просто друзья и коллеги. Не больше.

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Евгений ПетросянКонстантин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторганотношения Татьяны Брухуновой и Евгения Петросянаслухи о романеТатьяна Брухунова

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«Мракобесие!»: Татьяна Брухунова опровергла роман с Максимом Виторганом
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