ЗВЕЗДЫ

Лобода в платье со стразами повеселилась на свадьбе сестры в Киеве

Певица приехала на торжество вместе с восьмилетней дочкой.

Лобода в платье со стразами повеселилась на свадьбе сестры в Киеве
Светлана Лобода с сестрой. фото: instagram.com/ksushka_loboda/

Светлана Лобода последние полгода работала почти без без выходных. Лишь в начале лета она решила устроить себе небольшой отпуск. Певица провела несколько дней на греческом курорте. Она загорала и купалась, а также радовала поклонников снимками в бикини. А на этой неделе артистка приехала в Киев. Она намекнула, что готовится к свадьбе. Однако оказалось, что замуж собралась не сама звезда, а ее сестра.

28 июня Лобода поделилась снимками из ЗАГСа. На них восьмилетняя дочка Светланы Ангелина с теплой поздравляла молодоженов. А вот пышный праздник состоялся на следующий день. На него певица приехала тоже с наследницей. «Сегодня свадьба у нашей Ксюшечки. Ева, что ты хочешь ей сказать?», — поинтересовалась она у девочки, пока они ехали в машине на праздник. «Пусть ее и Артемины руки всегда связывает ниточка, одна нитка — любви», — ответила ей Евангелина.

Светлана не могла скрыть волнения. Она засняла на камеру первый танец жениха и невесты, а также свою дочку, которая подружилась с другими маленькими гостями вечера. Певица поделилась трогательным семейным снимком, на котором запечатлена с сестрой и своей мамой. «Наш день. Мои девочки», — написала она. Лобода была неотразима в черном мини-платье со стразами. Образ она дополнила жемчужным ожерельем. Главная виновница торжества блистала в пышном белоснежном платье. Не менее элегантно выглядела мама артистки, облаченная в блестящий розовый наряд.

Поклонники поздравили сестру Лободы с важным событием. Многие отметили, что они очень похожи. «Какая мама молодая и симпатичная», «Сестренка красавицы», «Как похожи», «Ах! Гены — сильная вещь», — отозвались подписчики.

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звездные свадьбызвездные семьизвездный стильСветлана Лобода

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Лобода в платье со стразами повеселилась на свадьбе сестры в Киеве
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