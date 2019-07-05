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Лобода отказалась дарить дочке обезъяну

Певица призналась, что девочка выпрашивает у нее маленькую мармозетку.

Лобода отказалась дарить дочке обезъяну
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

После долгих месяцев работы Светлана Лобода устроила себе отпуск. Сначала она несколько дней провела на греческом курорте, а затем отправилась в Киев. Певица порадовала местных жителей своим выступлением, а также повеселилась на свадьбе своей сестры. Лобода с радостью фотографировалась с молодоженами и даже смогла поймать букет невесты. Теперь поклонники ждут, что и сама певица решиться выйти замуж.

Своего возлюбленного она скрывает, но ходят слухи, что им является немецкий вокалист Тилль Линдеманн. Находясь в отпуске, каждую свободную минуту артистка проводит с восьмилетней дочкой Евангелиной.

Они успели побывать на старинном мосту, а также сфотографироваться с хищными птицами, попугаем и маленькой обезьянкой. В соцсети Лобода опубликовала фото, на котором держит в руках мармозетку, представительницу вида приматов. Оказалось, что это животное приглянулось ее наследнице. «Ева просит подарить ей маленькую мармозетку… мама категорически против, а что скажете вы?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники решили, что певица поступила правильно. Они предложили ей завести более домашнее животное. «Намучаетесь с ней. Шкода такая», «Они интересны, но для детей думаю не стоит», «Мармозетка маленькая — ответственность большая, круглосуточная», «Лучше братика», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Светланы подрастает еще одна дочь Тильда, которой 24 мая исполнился год. Девочку певица предпочитает не показывать.

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дочь Лободызвездные детиСветлана Лобода

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Лобода отказалась дарить дочке обезъяну
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