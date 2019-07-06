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«Ева меня учит жизни»: Лобода рассказала о путешествиях с дочкой

Певица проводит отпуск со своей старшей наследницей.

«Ева меня учит жизни»: Лобода рассказала о путешествиях с дочкой
Светлана Лобода с дочкой. фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода в прошлом году пережила госпитализацию. Пережив экстренную операцию, певица заверила, что будет больше отдыхать. Тем более, что она уже заработала приличное состояние. С наступлением лета артистка устроила себе отпуск на греческом курорте, а затем приехала в Киев на свадьбу сестры. К слову, ей удалось поймать букет невесты, так что не исключено, что и сама звезда скоро выйдет замуж.

Повеселившись несколько дней на торжестве, Лобода отправилась в путешествие. Ее повсюду сопровождает дочка Евангелина. Накануне они много гуляли и даже повстречали хищных птиц и сфотографировались с обезьянкой. Певица не стала скрывать, что теперь ее наследница выпрашивает себе в подарок мармозетку, но она категорически против такой идеи. Вечера артистка посвящает тусовкам, на которые дочку тоже берет с собой.

«Обожаю путешествовать с моей малышкой… мы много разговариваем, Ева меня учит жизни. Наши дети — в них наша сила. Пусть радуют нас, пусть будут счастливы, пусть впитывают от нас лишь все самое лучшее», — поделилась Светлана.

Она также опубликовала снимки, на которых запечатлена с наследницей. Певица позирует в кадре в шортах и темной рубашке с узором, а девочка — в белое платье с кружевом.

Поклонники восхитились снимками. «Ева у вас очень умная девочка», «Красотки», «Ева очень похожа на маму», «Не перестаю вами восхищаться! Вы фантастическая женщина, потрясающая певица и замечательная мама», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые, правда, не понимают, почему Лобода говорит лишь об одной дочке. Как известно, в прошлом году она стала мамой во второй раз. У нее подрастает девочка Тильда, которой недавно исполнился годик. Ее певица поклонникам не показывает.

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«Ева меня учит жизни»: Лобода рассказала о путешествиях с дочкой
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