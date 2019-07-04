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Собчак раскритиковали за пляжное фото сына без одежды

Телеведущая проводит время с наследником на море.

Собчак раскритиковали за пляжное фото сына без одежды
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак в марте этого года объявила о расставании с мужем Максимом Виторганом. Светская львица призналась, что они больше не живут вместе, но продолжают оставаться родителями своего двухлетнего сына Платона. Вскоре после этого телеведущая стала открыто встречаться с режиссером Константином Богомоловым, с которым Виторган даже подрался. Несмотря на накаленную обстановку, вскоре актер отправился в отпуск с бывшей женой.

Собчак проводит время с наследником и Максимом в теплых краях. А накануне Ксения сообщила, что они добрались до моря. В соцсети она опубликовала трогательное фото подросшего Платона. В кадре мальчик запечатлен без одежды на пляже. Он пытается обуться. А судя по песку, который прилип к его коже, попытка надеть сандали не первая.

«Доехали до моря», — написала светская львица. Однако многие поклонники осудили девушку за откровенный снимок. Они сочли, что даже детские фотографии такого формата следует хранить лишь в альбоме, а не выставлять на всеобщее обозрение. «Этого я никогда не пойму. Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память, но зачем его выкладывать в соцсеть, где у вас 6,5 миллиона подписчиков, и все могут это увидеть?», «Почему мы на пляже должны смотреть на гениталии ваших детей? Это неприятно. Ходите голиком сколько хотите, но только дома!», «Негигиенично и неэстетично», — стали негодовать пользователи.

Но нашлись и те, кто заступился за Собчак. «Ксения Анатольевна, ну прям любительница „я ж матерей“ выводить из себя! Умница», «Какие вы все злые Люди! Вы же люди! Это же просто ребёнок! Просто на море!», «Многие дети так бегают сейчас и в советское время так бегали», — высказались подписчики. Сама телеведущая предпочла сохранить молчание. Похоже, что она так привыкла к нападкам хейтеров, что уже не реагирует на их выпады.

собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak/
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звездные детиКсения Собчак

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Собчак раскритиковали за пляжное фото сына без одежды
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