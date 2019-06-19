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Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей

Светская львица и режиссер поселились в одном из самых дорогих отелей в Сочи. Неделя пребывания в нем и составляет указанную стоимость.

Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей
Богомолов и Собчак жили в дорогом номере в Сочи на "Кинотавре"/globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак во время фестиваля «Кинотавр», который на днях завершился в Сочи, жила в одном из самых дорогих отелей города. Пару ей составил новый возлюбленный — режиссёр Константин Богомолов. Светская львица облюбовала двухкомнатный люкс с видом на море. Интересно, что во второй комнате жил ребёнок Собчак с няней. Недельное проживание в таком номере стоит порядка полумиллиона рублей.

Ксения Собчак, Константин Богомолов, Максим Виторган
Собчак не замечала бывшего мужа на «Кинотавре»/globallookpress.com

Любопытно, что бывший супруг светской львицы актер Максим Виторган жил в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра» в стандартном номере с двуспальной кроватью, сутки проживания в котором стоят около 7 тысяч рублей.

Добавим, что в один из дней Виторган встретился с влюбленной парочкой на «Кинотавре». Они стояли с бывшей женой и режиссёром в метре, но сделали вид, что не заметили друг друга.

Можно еще вспомнить, что на «Кинотавре» перед гостями Ксения Собчак фланировала в дорогом украшении. На пальце у светской львицы можно было заметить колечко из белого золота с огромным бриллиантом в виде сердца. Ювелиры, которые уже успели оценить драгоценность, сказали, что его стоимость равняется примерно 14 миллионам рублей. Кстати, не исключено, что дорогой подарок Собчак сделал как раз Богомолов в честь помолвки. Правда, все знают, что известный ювелирный бренд дает напрокат дорогие украшения светской львице, поэтому, возможно, Богомолов и не имеет никакого отношения к этому кольцу, сообщает «Комсомольская правда».

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"Кинотавр" 2019Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган

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Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей
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