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Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Многие подписчики светской львицы обратили внимание, что 50-летний актер сильно изменился.

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским
Ксения Собчак / Global look press

Ксения Собчак заинтриговала поклонников новым фото с сыном актера Олега Янковского — Филиппом. Журналистка отметила, что они вместе с артистом «кое-что задумали».

«Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий как вы могли подумать глядя на это фото», — таинственно подписала снимок в Instagram Собчак.

Не исключено, что редь идет о совместном проекте или новом интервью для собственного YouTube-шоу под названием «Осторожно, Собчак!», но пока бывшая ведущая «Дома-2» решила не раскрывать все карты.

Однако большинство поклонников заинтересовал не столько новый проект, сколько внешность 50-летнего актера. По словам некоторых подписчиков, Филипп Янковский в последнее время сильно постарел, его не сразу узнали.

Комментарии
www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Что же с ним случилось? Как жаль!!!», «Что-то Филип плохо выглядит! Не доедает походу) Ксения, накормите его, пожалуйста», «Что с ним?», «Что-то Янковский постарел», «Янковский болеет?», — поинтересовали интернет-пользователи в комментариях.

Напомним, ранее знаменитый блогер BadComedian разоблачил Ксению Собчак, которая, по его словам, сначала перенесла «Дом-2» в Сеть, а затем подставила его.

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Ксения Собчакобсуждение звездысоцсетиФилипп Янковский

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Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским
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