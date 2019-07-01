Собчак с помощью мудрой цитаты объяснила, почему не банит хейтеров

Ксения Собчак — фигура неоднозначная. Многие ее хвалят за смелость в работе, но у ведущей есть немало недоброжелателей. Часто люди интересуются у Собчак, почему она не блокирует многочисленных хейтеров и критиков. На это бывшая ведущая «Дома-2» решила ответить знаменитой цитатой.

«Теперь когда меня в очередной раз спросят : «почему вы не баните ботов?», как вы справляетесь с хейтерами?» — я буду просто перенаправлять к Баффету. Гениальный мужик», — подписала Ксения цитату на английском у себя в Instagram.

Если переводить на русский язык, то в ней говорится примерно следующее: «Вы будете продолжать страдать, если у вас будет эмоциональная реакция на все, что вам говорят. Истинная сила — сидеть сложа руки и смотреть на вещи с логической точки зрения. Истинная сила — это сдержанность. Если слова контролируют вас, это означает, что все остальные могут контролировать вас. Дыши и дай вещам пройти».

По словам Ксении, эта цитата принадлежит известному американского бизнесмену Уоррену Баффету. Однако многие подписчики Собчак указали, что эта фраза была сказана задолго до него. По их словам, цитата о том, что не нужно эмоционально реагировать на слова, уходит своими корнями в буддизм.

«Принципы школы Випассаны Гоенки, буддийского происхождения», «Эту мысль не он первый высказал. В буддизме есть эта идея, выраженная почти такими же словами», «Это слова не Уоренна, а Будды», — отметили интернет-пользователи в комментариях.