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Мошенник получил крупную сумму за двойника кота Алибасова

Вместо сбежавшего домашнего любимца Чучи в дом продюсера принесли другого канадского сфинкса.

Мошенник получил крупную сумму за двойника кота Алибасова
Бари Алибасову вернули не того кота. Фото: globallookpress.com

Пока Бари Алибасов продолжает оставаться в реанимации института Склифосовского, его сын ведет поиски четвероногого друга продюсера – канадского сфинкса Чучи, сбежавшего на днях из дома.

Тому, кто отыщет и вернет животное, пообещали внушительную сумму, 800 тысяч рублей. К сожалению, на это объявление откликнулся мошенник, который принес в квартиру Алибасова «поддельного» кота.

Похожего сфинкса аферист отдал домработнице Бари Каримовича. Женщина не заметила подмены, поскольку не смогла отличить одного лысого котика от другого. Забрав деньги, жулик испарился, утверждает Telegram-канал Mash.

Как рассказал ранее Бари Алибасов-младший, говорить отцу о пропаже любимца он опасается, ведь продюсер обожает Чучу. Когда он пришел в сознание после медикаментозной комы, первым делом попытался узнать, как обстоят дела у кота. Поэтому очень важно вернуть сфинкса до момента, когда артист придет в себя.

Впрочем, подруга Алибасова Лена Ленина уверена, что история с котом выдумана сыном и Чуча на самом деле находится дома.

Напомним, состояние создателя «На-на», выпившего едкое средство для труб, остается тяжелым. У него все еще может начаться внутреннее кровотечение. Выйдя из лекарственного сна, Бари Каримович никого не узнавал и вел себя как пятилетний ребенок.

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Мошенник получил крупную сумму за двойника кота Алибасова
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